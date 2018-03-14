Пентагон: Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии

Москва пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии, заявил официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл, комментируя заявление российской стороны о готовящейся в Сирии провокации с отравляющими веществами.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что у России имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. Тем самым, по словам генерала, Вашингтон "планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".

"Мы призываем Россию перестать отвлекать внимание от реальных проблем [в Сирии], заставить режим [президента Башара] Асада прекратить жестоко обращаться с сирийскими гражданами и позволить доставить столь необходимую помощь жителям Восточной Гуты и других отдаленных районов", — передаёт ТАСС слова представителя Пентагона.

Майкл добавил, что Москва является "моральным соучастником" злодеяний режима Асада, поскольку дозволяет ему "зверствовать".