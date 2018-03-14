Американский сенатор предложил ввести новые санкции против РФ

Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести против Москвы санкции по химическому оружию и провозгласить РФ государством-спонсором терроризма из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 марта стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осуждённый в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу попала его дочь.

Британский премьер Тереза Мэй предъявила ультиматум российской стороне, потребовав в течение суток представить развёрнутые и убедительные объяснения по поводу отравления Скрипаля. При этом она отметила, что если ответа не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединённого Королевства. К её ультиматуму присоединился президент США Дональд Трамп, призвавший Москву дать "однозначные ответы" о том, как на территории королевства оказалось разработанное в России нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ и его дочь.

В свою очередь, российская сторона отказалась отвечать на предъявленный ультиматум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ответа не будет, пока Лондон не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

"Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции", — передаёт "РИА Новости" слова Мендеса.

Сенатор подчеркнул, что по закону председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс.

"Я рассчитываю быстро продвигаться в этом направлении", — пояснил он.

Кроме того, демократ напомнил, что Белый дом объявил Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления брата лидера КНДР Ким Чен Ына в Таиланде.

"Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России", — отметил Мендес.