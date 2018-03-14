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Глава Росприроднадзора рекомендовал уволить руководителя службы в ХМАО
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росприроднадзор рф знак (2013) | Фото: ecoportal.su

Глава Росприроднадзора Артем Сидоров рекомендовал министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому не продлевать заканчивающийся 21 марта контракт с начальником службы в Ханты-Мансийском автономном округе Романом Мишениным.
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Это следует из его письма от 7 марта. Сидоров информировал министра, что по результатам комплексной проверки, проводившейся в прошлом году, деятельность управления признана неудовлетворительной. Также по результатам внутреннего финансового аудита эффективности деятельности Росприроднадзора по ХМАО — Югра выявлен ряд нарушений финансовой дисциплины, указано в документе. Сидоров подчеркивает, что Мишенин уже имеет выговор от 25 сентября 2017 года, и рекомендует с учетом изложенного не продлевать с ним контракт.

В начале марта стало известно, что Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава обнаружил на лицензионных участках "Роснефти", "ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь" и других нефтедобывающих компаний в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах неучтенные нефтебуровые отходы — буролитовую смесь. По оценкам экспертов ЦСП, только на месторождениях "Роснефти" накопленный ущерб экологии превысил 500 млрд руб.

Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и.о. руководителя ЦСП Оксана Синицына назвала "системный кризис" в руководстве территориальных органов Росприроднадзора. По ее словам, управление Росприроднадзора по ХМАО c 2014 года согласовывало проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без прохождения государственной экологической экспертизы. Результатом такого нарушения закона стало неконтролируемое обращение с опасными производственными отходами, в частности буровым шламом, указано в письме.

Роман Мишенин подчеркнул, что министр природных ресурсов, его прямой работодатель, еще не принял решение не продлевать с ним контракт. "Это не увольнение. Если министр примет решение не продлевать контракт со мной, то я уйду. У меня уже есть несколько предложений о работе, но всерьез я их пока не рассматривал. До 21 марта я на службе. Официально госслужащего уведомляют за семь дней до конца контракта, продлевают с ним договор или нет", — сказал он. Мишенин подтвердил факт финансового аудита Росприроднадзора по ХМАО в 2017 году и тот факт, что у него самого есть выговор, полученный в сентябре 2017 года за нарушения в области бухгалтерского учета.

По его словам, информация, изложенная в письме Минздрава за подписью врио директора ЦСП Оксаны Синицыной, где содержатся обвинения в его адрес в участии в коррупционной схеме по сокрытию сверхнормативных объемов опасных отходов добычи нефти на месторождениях "Роснефти" и ЛУКОЙЛа в ХМАО, не соответствует действительности.

Пресс-секретарь главы Минприроды Сергея Донского Николай Гудков сообщил, что письмо главы Росприроднадзора поступило к министру. Отвечая на вопрос, какое решение принял Донской в отношении Мишенина, он отметил: "На сегодня есть достаточно оснований, чтобы не продлевать контракт с Мишениным в связи с замечаниями к его работе в прошлом, в том числе выговор, вопросы к финансовой дисциплине и показателям работы управления в 2017 году в целом". Отвечая на вопрос, повлияли ли выводы специалистов Минздрава и рекомендации уволить Мишенина за участие в схемах по сокрытию опасных отходов бурения нефти в ХМАО, Гудков сказал: "Мы не можем подтвердить данные, изложенные в письмах организаций Минздрава по классу опасности отходов добычи нефти в ХМАО, пока не проведена проверка Росприроднадзора", сообщает РБК.

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14.03.2018 04:04 Мск | Денис Линов
06:04 Екб


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Глава Росприроднадзора рекомендовал уволить руководителя службы в ХМАО
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