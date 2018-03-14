Американский астронавт после работы на МКС стал мутантом

Бывший командир экипажа МКС, американский астронавт Скотт Келли, больше не является полным близнецом своего брата Марка Келли.

Как сообщил руководитель проекта NASA Twins Study, когда Скотт отправился в космос, в его организме произошли изменения в работе отдельных генов, часть из которых исчезла после возвращения на Землю. Между тем, другие перемены не пропали, включая изменения в работе иммунной системы и сетчатки глаз. "Столь большое количество изменений говорит о том, что тело в прямом смысле пыталось приспособиться к совершенно новой, "чужой" среде обитания", — отметил Мейсон.

Братья Келли участвовали в эксперименте NASA: медики пытались оценить, как жизнь на орбите влияет на здоровье человека. Скотт и Марк — однояйцевые близнецы со схожим образом жизни, оба астронавты. Последнее обстоятельство сделало эксперимент максимально "чистым".

Забрав пробы крови и других тканей перед и после годичной командировки Скотта на МКС, медики NASA сравнили их с аналогичными образцами, полученными от Марка. Так, открылись различия, которые вызвала жизнь в космосе. К примеру, молекулярные биологи обнаружили, что так называемые теломеры, концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, стали в космосе длиннее. Это указывает на некоторое "омоложение" клеток Скотта Келли. С другой стороны, были и негативные изменения — микрофлора его кишечника стала другой: в организме командира МКС начали чаще появляться воспаления, а состояние его костей ухудшилось из-за жизни в невесомости.

Кроме того, семь процентов генов астронавта работают совсем не так, как они функционировали до полета на МКС. Помимо участков ДНК, связанных с работой иммунитета и глаз, сильнее всего поменялась работа тех генов, которые отвечают за формирование костей, починку мутаций и реакцию на недостаток кислорода и избыток углекислого газа. По словам генетиков, не все эти изменения были однотипными — часть генов была "отключена", а другие, наоборот, стали более активными, сообщает РИА "Новости".