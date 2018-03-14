В Лондоне при загадочных обстоятельствах скончался соратник Березовского Николай Глушков

13 марта стало известно о смерти в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова.

На его шее обнаружены следы удушения, - говорят знакомые предпринимателя, который с 2010 года жил в Великобритании.

По их словам, тело 68-летнего Глушкова нашла его дочь Наталья в квартире на окраине Лондона. Имела ли его смерть насильственный характер, пока неизвестно. Как сообщат радиостанция "Говорит Москва", Глушков мог скончаться от осложнений, вызванных СПИДом, и отмечает, что о его нетрадиционной сексуальной ориентации в январе 2018 года в прессе упоминал российский предприниматель Петр Авен.

Между тем, РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник из окружения Глушкова сообщает, что тот умер "как Борис Березовский". Смысл слов при этом не объясняется. Также, по данным агентства, в России за коммерсантом числятся задолженности на 10 млрд руб.

В 2017 году Глушков был заочно приговорен российским судом к восьми годам лишения свободы по делу о хищении $123 млн у "Аэрофлот" в сговоре с Березовским в 90-х годах, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Борис Березовский был найден мертвым 23 марта 2013 года в ванной своего дома в Великобритании. Против него в России было заведено более десятка уголовных дел.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 6 марта стало известно о том, что проживающий в Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, был отравлен неизвестным ядом.