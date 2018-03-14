"Пропавшая" Савченко нашлась в Страсбурге

Заявления о побеге депутата Рады Надежды Савченко в Россию отказались "уткой".

Она находится в командировке в Страсбурге и не собирается скрываться от СБУ. Савченко опубликовала на своей странице в Facebook фотографии из французского города, на которой позирует в Европарламенте. В комментарии к посту она поясняет, что слушает отчет генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции. Также Савченко сообщила, что был поднят вопрос прав человека в Крыму.

Этот пост стал своего рода ответом Савченко коллегам по Верховной раде, которые обвинили ее в том, что она скрывается от СБУ в России. Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что у него есть неоспоримые доказательства этому. А вице-президент ПАСЕ и по совместительству глава украинской делегации Владимир Арьев сказал, что Савченко на мероприятия во Францию не приглашали, и ее имя в списке официальных лиц не значится.

В настоящее время СБУ расследует "дело Рубана", по которому Савченко может быть свидетелем. Речь идет о главе Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимире Рубане, которого задержали 8 марта с арсеналом оружия. Его подозревают в подготовке терактов в Киеве. Как считает прокуратура, в его группировку входил Олег Мезенцев, который является помощником народного депутата Надежды Савченко. Как предполагается, это и послужило поводом для вызова на допрос, сообщает РИА "Новости".