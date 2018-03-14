Россия запросило разъяснений у Великобритании об угрозе кибератаки

Российское посольство официально запросило разъяснений у МИД Великобритании об угрозе осуществления кибератаки со стороны Лондона против Москвы.

Как говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter, "посольство официально запросило МИД Великобритании по поводу угроз кибератак, которые раздавались в парламенте и в СМИ. Россия серьезно воспринимает кибератаки", — отмечается в сообщении.

13 марта Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность кибератаки на Россию. Такие действия против правительственных сайтов и порталов, "распространяющих фейковые новости" допустила глава МВД Великобритании Эмбер Радд в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как ранее сообщало Накануне.RU, британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.