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Про "третью сторону" в деле Скрипаля История с покушением на нашего бывшего сотрудника ГРУ, осужденного за государственную измену, который уже давно спокойно и легально живет в Великобритании и сейчас отравлен нервнопаралитическим газом, это одна из частей мозаики, которая говорит о всей картине мира, в которой находится человечество. А именно – полный беспредел и бардак в международных отношениях. Раньше тоже были подобные убийства, но все было понятно – для чего и почему.
13.03.2018
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Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
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Исраэль Шамир: Британцы решили помочь Путину переизбраться Левый публицист, писатель Исраэль Шамир напоминает о недавнем "атомном" послании Владимира Путина и предлагает философски относиться к грозным посланиям с Туманного Альбиона.
13.03.2018
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Новости
14.03.2018 02:27 Мск (04:27 Екб)
политика | В России | За рубежом
Россия запросило разъяснений у Великобритании об угрозе кибератаки
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Киберпреступность (2017) | Фото:jingyan.baidu.com

Российское посольство официально запросило разъяснений у МИД Великобритании об угрозе осуществления кибератаки со стороны Лондона против Москвы.
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Как говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter, "посольство официально запросило МИД Великобритании по поводу угроз кибератак, которые раздавались в парламенте и в СМИ. Россия серьезно воспринимает кибератаки", — отмечается в сообщении.

13 марта Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность кибератаки на Россию. Такие действия против правительственных сайтов и порталов, "распространяющих фейковые новости" допустила глава МВД Великобритании Эмбер Радд в ответ на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как ранее сообщало Накануне.RU, британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.

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14.03.2018 02:27 Мск | Денис Линов
04:27 Екб


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Россия запросило разъяснений у Великобритании об угрозе кибератаки
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