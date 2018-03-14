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экспертное мнение ;
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14.03.2018 01:38 Мск (03:38 Екб)
политика | В России | За рубежом
Тиллерсон перед уходом призвал Москву действовать в интересах россиян
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(2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Официальная отставка госсекретаря СШ Рекса Тиллерсона состоится 31 марта 2018 года.
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Об этом заявил сам глава американского внешнеполитического ведомства, выступая в Госдепартаменте. По словам Тиллерсона, до конца месяца он будет заниматься вопросами передачи дел для успешного вступления Майка Помпео в должность госсекретаря. При этом Тиллерсон призвал свою команду оставаться на своих местах и продолжать работу.

В своем выступлении госсекретарь затронул также Россию. Он отметил, что текущий курс Москвы чреват изоляцией РФ на мировой арене, что не отвечает ничьим интересам. "Россия должна тщательно взвесить, отвечают ли ее действия интересам российского народа и мира в целом", — подчеркнул Тиллерсон, сообщает РБК.

Напомним, 13 марта американский президент Дональд Трамп в твиттере сообщил о решении уволить государственного секретаря США Рекса Тиллерсона. Его пост займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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14.03.2018 01:38 Мск | Денис Линов
03:38 Екб


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Тиллерсон перед уходом призвал Москву действовать в интересах россиян
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