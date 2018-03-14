Регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновятся с 11 апреля

Авиакомпания "Аэрофлот" с 11 апреля возобновляет регулярные перелеты между Москвой и Каиром.

Рейсы будут выполняться по понедельникам, средам и субботам на лайнерах Airbus A320 из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов уже начались. А с 12 июня по 2 июля полеты между столицами России и Египта будут выполняться ежедневно в связи с повышенным спросом в период проведения ЧМ-2018, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, 15 декабря прошлого года Россия и Египет подписали документы, предусматривающие возобновление авиасообщения между странами. Пока речь идет лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было прервано два года назад, после теракта на борту российского самолета.