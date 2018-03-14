Трамп присоединился к Мэй, призвав российские власти дать объяснения по "делу Скрипаля"

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Стороны обсудили "дело Скрипаля". Глава Белого дома вслед за Мэй призвал Москву дать "однозначные ответы" о том, как на территории королевства оказалось разработанное в России нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.

Член Совета Федерации Константин Косачев выдвинул две версии отравления Скрипаля. Среди них - "провокация окопавшихся в Великобритании ненавистников России, коих там более чем достаточно".