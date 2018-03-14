В одном из жилых домов Санкт-Петербурга произошел взрыв

В Санкт-Петербурге в жилом доме на проспекте Народного ополчения, 219 произошел хлопок газа, после чего началось возгорание.

В результате происшествия обрушились наружные стены на восьмом и девятом этажах. Из здания спасатели вывели 82 человека, в том числе шесть лежачих больных, которых разместили в больнице.

По словам очевидцев, после взрыва посыпались стекла. При взрыве пострадал мужчина, который предположительно был жильцом квартиры, в которой произошел хлопок. Он госпитализирован с ожогами.

После взрыва в доме начался пожар, который в настоящее время ликвидирован. В настоящее время с жильцами работают психологи.

После происшествия дом обесточен. Спасатели рассматривают две версии взрыва в жилом доме — хлопок бытового газа и хлопок газового баллона, сообщает РИА "Новости".