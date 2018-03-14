"Не их, извините, свинячье дело!" "Профсоюзники" Уральской консерватории не смогли разойтись миром с руководством

Очередная попытка сотрудников Уральской государственной консерватории (УГК) им. Мусоргского "узаконить" свою первичную профсоюзную организацию (ППО) затягивается на неопределенный срок. Причина – в усиливающейся конфронтации между организаторами "первички" и администрацией вуза. Меж тем, 14 марта истекает срок "ультиматума" руководства, после которого оно намерено обращаться в суд, он конфронтация лишь усиливается, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня истекает двухнедельный срок, отведенный законом для того, чтобы администрация вуза ознакомилась с уставными документами "первички" и приняла решения о правомочности/неправомочности создания консерваторской ППО.

Юрисконсульт УГК Серик Сулейменов считает, что "профсоюзники" осознанно или по иным причинам опять затягивают дело. Первый раз, проведя собрание 26 января о создании "первички", после они сами согласились с его неправомочностью, поскольку документы не соответствовали закону "Об общественных объединениях". И 26 февраля созвали учредительное собрание повторно. Правда, при этом не аннулировали результаты первого заседания. Так что в консерватории сложилась интересная ситуация: есть две одинаковых первичных организации с одними и теми же лидерами. И обе не пока не смогли подтвердить свою юридическую состоятельность. Даже если забыть о "первичке" №1, то по №2 все равно остаются вопросы к учредителям.

"В первом случае указывали четырех человек, во втором – уже трех, подтверждающих полномочия Белоглазова в качестве председателя ППО работников УГК и вообще этой профсоюзной ячейки, - пояснил Накануне.RU Сулейменов. - Я просил Сергея Григорьевича [Белоглазова] предоставить мне учредительные документы, в частности, протокол собрания. Он обещал на днях это сделать. То есть вопрос опять находится в состоянии неопределенности. Как только предоставят документы, я их проверю, если все нормально - вопрос будет решен в пользу создания профсоюзной организации. Но опасаюсь, что проблема опять может возникнуть на пустом месте, поскольку представители создаваемой "первички" ведут себя вызывающе, обвиняя администрацию вуза в том, что она чинит им козни".

И опасения юриста не беспочвенны. Председатель ППО работников УГК Сергей Белоглазов, со своей стороны, собирается идти до конца, отстаивая свою точку зрения.

"Протокол [учредительного собрания] мы им давать не обязаны, - заявил Накануне.RU председатель "первички". – Мы им в лучшем случае дадим копию фрагмента выписки из протокола о том, что мои полномочия подтверждены нашей ячейкой. А они хотят копаться в наших внутренних документах, к которым отношения вообще не имеют!"

При этом Белоглазов ссылается на закон "О профсоюзах", в котором, на самом деле, такой нормы нет: по этому закону нельзя требовать списки членов профсоюза (кстати, в "первичке" УКГ, по словам Белоглазова, таковых около 20 человек), а не документы, подтверждающие легитимность учредительного собрания. Чем в таком случае подтвердят активисты полномочия самой ячейки, отказываясь целиком демонстрировать выписку из протокола, вообще непонятно…

"Выписку мы не дадим ни за что!" - подчеркнул Белоглазов. На предположение корреспондента, что это могло бы свести весь конфликт к мирному решению, он отрезал: "Не дадим из принципа! Это не их, извините, свинячье дело!"

Вторая часть конфликта в стенах старейшего уральского вуза связана с тем, что 1 марта в консерватории во время встречи ректора УГК Валерия Шкарупы с сопредседателем профсоюза "Университетская солидарность" Павлом Кудюкиным, руководитель вуза в присутствии корреспондента Накануне.RU потребовал от профсоюзного лидера публичных извинений за нанесенные оскорбления.

Напомним, что Кудюкин на официальной странице "Университетской солидарности" позволил себе ряд нелицеприятных высказываний в адрес Шкарупы, назвав его "администратором-самодуром", который занял "страусиную позицию, уходя от ответов по существу на заданные профсоюзной организацией вопросы и отказываясь признавать профсоюзные права".

Тогда Кудюкин отказался извиняться, обещав подумать две недели. Срок также истекает 14 марта, но ясности нет. Как стало известно Накануне.RU, Кудюкин сейчас находится в Нижнем Новгороде по другим профсоюзным делам, его сотовый в режиме автоответчика, но на обратную связь профсоюзный лидер не выходит. Тем временем на сайте "Университетской солидарности" текст, который, по мнению ректора консерватории, содержит оскорбления в его адрес, а также наносит вред репутации вуза, не изменен.

Поэтому ждать извинений со стороны профсоюзного деятеля, видимо, нет смысла. Если это так, то, по словам Сулейменова, конфликт будет решаться в суде. В итоге вскоре может появиться два иска: один - о признании недействительным решения учредительного собрания о создании первичной профсоюзной организации УГК, второй – о защите чести, достоинства и деловой репутации ректора, а также образовательного учреждения.

"Мне бы не хотелось доводить конфликт до такого состояния, но когда представители стороны не идут не контакт и ведут себя, словно капризные дети, придется их учить молотом правосудия", - заявил юрисконсульт УГК.

Накануне.RU следит за развитием событий в стенах УГК.