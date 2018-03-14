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Свердловский детский омбудсмен заявил, что взял на контроль изъятие детей из семьи Савченко
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ребенок, родители, изъятие детей (2017) | Фото: habinfo.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что взял на контроль резонансную ситуацию с изъятием детей в Карпинске.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце февраля этого года из семьи Ивана Савченко органы опеки изъяли пятерых детей. Активист "Родительского всероссийского сопротивления" (РВС) Алексей Банников заявил, что это было сделано без предоставления каких-либо документов. По его словам, отец семейства сообщил, что сотрудники органов опеки вместе с полицией и забрали детей из квартиры, дети при этом сопротивлялись и плакали. Поводом для приезда послужил "якобы звонок от старшего ребенка с сообщением об избиении". При этом в 2013 году у Савченко уже изымали детей: тогда, родителям нужно было сделать ремонт в квартире и обеспечить детей продуктами питания, что они и сделали.

По словам Морокова, изъятие детей из семьи – крайняя мера, на которую опека может решиться только при угрозе жизни и здоровью ребенка.

"Самое страшное, когда [на родителей] начинают жаловаться сами дети, - считает он. - В настоящее время в Карпинске идет доследственная проверка, и о конкретных результатах говорить рано. Но информация о жестоком обращении с детьми [в этой семье] подтверждается. Но в любом случае должно быть принято наилучшее решение в интересах ребенка: не просто законное, а такое, чтобы ситуация в семье нашла свое разрешение не формально, а реально. Бывают случаи, когда нам говорят, что помощь оказана, но начинаешь выяснять и оказывается, что семье оказали какие-то консультационные, юридические услуги, права разъяснили… А в это время детям просто есть нечего!"

Говоря о "наилучшем решении", детский омбудсмен сослался на статью 3 международной Конвенции о правах ребенка, которая гласит: "Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка".

По словам Морокова, история в Карпинске - одна из немногих в Свердловской области. Так, за прошлый год было лишь два случая изъятия детей из семьи по решению суда.

"Сейчас специалисты органов опеки и попечительства, социальных центров поддержки семьи приходят и убеждают родителей: давайте сглаживать острые моменты, у нас есть возможность помещения детей в центры помощи семьи и детям только с вашего согласия, - отметил уполномоченный. - И люди просто подписывают договор, но при этом берут на себя какие-то обязательства. Есть такое понятие "обусловленные трансферты". Я тебе это сделаю, но и ты сделай: на работу устройся, пить брось – медики, если надо, бесплатно закодируют. Это более глубокий подход к вопросам семейного воспитания. Так что к изъятию детей сейчас относятся очень аккуратно. Есть даже целевые показатели у каждого подразделения органов государственной власти, и увеличение количества "отобранных" детей – показатель отрицательный, это крайняя мера для органов опеки и попечительства".

Запрос с просьбой разъяснить, почему из семьи Савченко были изъяты пятеро несовершеннолетних детей, в территориальную комиссию Карпинска по делам несовершеннолетних и защите их прав направили наши коллеги из газеты "Вечерний Карпинск". И на прошлой неделе им поступил ответ.

Из документа, подписанного председателем комиссии Сергеем Клусовым, следует, что "26 февраля сотрудниками ПДН ОП №32 и сотрудниками органов опеки УСП города Карпинска пять несовершеннолетних детей в возрасте от 2 до 14 лет были помещены в инфекционное отделение ЦГБ в связи с нахождением несовершеннолетних в социально-опасном положении", о чем уведомлен прокурор города.

Как пояснили Накануне.RU в управлении социальной политики по городу Карпинску, в настоящее время четверо старших детей находятся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, а двухгодовалый ребенок - с мамой, в инфекционном отделении ЦГБ (оба они здоровы, но такая мера избрана, чтобы исключить контакты с отцом). При этом дети не "изъяты", а "помещены до выяснения обстоятельств" - на время следствия. К матери вопросов нет, ей даже было предложено проживать вместе с детьми, но только если папа освободит совместно занимаемое жилье. Но она не согласилась, написав официальный отказ. Тем временем в отношении отца семейства, подозреваемого в жестоком обращении, идет проверка.

Другие новости по темам: Уполномоченный по правам ребенка, Игорь Мороков, Карпинск, Иван Савченко, международная Конвенция о правах ребенка
14.03.2018 07:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:38 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.02.2018 12:42 Мск
Ювенальный скандал: на Среднем Урале опека отняла у семьи пятерых детей








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Свердловский детский омбудсмен заявил, что взял на контроль изъятие детей из семьи Савченко
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