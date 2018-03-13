На Украине усилят охрану российских диппредставительств в день президентских выборов

В день выборов президента России полиция усилит охрану российских дипломатических учреждений на Украине. Об этом сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена", - заявили в МВД, отметив, что обычно охрану диппредставительств осуществляет спецподразделение нацгвардии, а полицейские подразделения будут дежурить поблизости.

При этом общее количество личного состава, который привлекут для охраны, еще не определено.

Дипломатические представительства России на территории Украины размещаются в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Отметим, что сегодня МИД РФ призвал Киев обеспечить безопасность дипломатических представительств в день президентских выборов.

Ряд нацистских организаций обещали блокировать российские дипломатические учреждения на Украине в день выборов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце февраля Киев грозился не допустить голосования в диппредставительствах России из-за выборов в Крыму.