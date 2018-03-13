Хоккейный клуб "Зауралье" ведет в четвертьфинальной серии со счетом 2:0, второй раз обыграв ангарский "Ермак"

Хоккейная команда "Зауралье" второй раз подряд обыграла ангарский "Ермак" со счетом 4:3, передает корреспондент Накануне.RU.

Зауральские хоккеисты вели в счете 3:1, однако в третьем периоде ангарцы сумели забить две шайбы и сравняли счет, вывев матч на овертайм - отличились Сергей Пайор и Анатолий Раенко.

Победную шайбу в ворота "Ермака" забросил зауралец Александр Черников на 65 минуте матча. Гол сразу не засчитали, судьи долго совещались, однако после просмотра видеоповтора стало ясно, что гол был. Итог - 4:3 в матче, и 2:0 в серии 1/4 Кубка Владимира Петрова.

Сейчас "Зауралью" нужно выиграть еще дважды - тогда команда Альберта Логинова выйдет в полуфинал ВХЛ.

"Боевой матч получился, для нас - валидольный. Отыгрались два раза по ходу матча, но сделали на одну ошибку больше и проиграли. Ничего страшного. Серия продолжается, отдыхаем и едем домой", - сказал после матча главный тренер "Ермака" Марат Аскаров.

Как отметил и.о. главного тренера "Зауралья" Альберт Логинов, эмоции перехлестнули разум.

"Отвратительно сыграли в большинстве. Нужно было делать результат, когда играли "5 на 3", "5 на 4". Ребята делали совершенно не то, над чем мы работали и о чем договаривались перед игрой. Едем в Ангарск, где нас ждут тяжелые матчи", - подчеркнул тренер зауральцев.

Матчи в Ангарске пройдут 16 и 17 марта.