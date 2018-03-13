МИД РФ пригрозил запретить работу британских СМИ в России из-за "Суточного ультиматума" Терезы Мэй

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что в России запретят работу всех британских СМИ, если Великобритания введет санкции против RT и запретит им работать в Лондоне, об этом пишет РИА "Новости".

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT", - сказала Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Как ранее сообщало Накануне.RU, британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с высокой степенью вероятности причастны российские власти, она дала сутки российским властям на то, чтобы те дали убедительные разъяснения по поводу отравления экс-офицера. Никаких доказательств Мэй не предъявила.