В Зауралье глава сельсовета попался пьяным за рулем после лишения водительских прав

Глава одного из сельсоветов в Петуховском районе попался пьяным за рулем в очередной раз.

Инцидент произошел 23 февраля - сотрудники ГИБДД увидели его на улице поселка, некоторое время ездили за ним, а потом остановили, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В 2016 году чиновник уже был осужден за вождение в пьяном виде, ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, его лишили прав на 1,5 года.

"Не сделав должных для себя выводов, подозреваемый в феврале 2018 года, вновь будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял машиной в пьяном виде", - добавили в СК.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепления доказательственной базы.