ОП РФ: Наибольшее количество сообществ, пропагандирующих подростковое насилие, выявлено во "ВКонтакте" и YouTube

Общественники представили первые результаты мониторинга соцсетей на предмет безопасности несовершеннолетних в сети Интернет. Эксперты отмечают, что комплексно проблема доступа школьников к неправомерному контенту назрела давно, однако актуализировалась после ряда трагических случаев гибели или агрессивного поведения детей в учебных заведениях, а также вербовки молодежи террористическими организациями. Анализ проводился в том числе с целью закрытия деструктивных групп в соцсетях. Подробности - в материале Накануне.RU.

Для проведения анализа эксперты использовали открытые источники, связи с вузами, научно-исследовательскими центрами. За два месяца мониторинга в соцсетях были выявлены потенциально опасные сообщества с суммарной аудиторией в 11 тыс. 269 человек.

Как отметила глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина, процесс сбора информации осложнялся тем, что администраторы групп с неправомерным контентом даже в случае блокировки создавали дополнительные каналы связи - переходили из одной сети в другую, переименовывали группы и пр.

По данным мониторингового центра ОП РФ, наибольшее количество сообществ, пропагандирующих подростковое насилие, было выявлено на ресурсах "ВКонтакте" и YouTube. Кроме того, "Инстаграм" и различные мессенджеры также активно используются для этих целей, отметила общественница.

Авторы исследования также выделили тренды, которые напрямую или косвенно влияют на безопасность россиян. "Видео, обзоры, комментарии ЧП, имевших широкий резонанс, получают десятки тысяч просмотров. Есть целое направление, когда подростки делают монтаж реальной драки, дают свои комментарии и распространяют это в соцсетях", - сказала Сутормина. Немаленькую аудиторию, по ее словам, в российском сегменте Интернета имеют и постановочные форматы "боев".

Противоправный контент также активно популяризируется через так называемые "колумбайн-сообщества". "Эта тема спустя почти 20 лет продолжает беспокоить несовершеннолетних. Мы отметили, что в глобальной сети есть планы и стратегии нападения на образовательные учреждение", - прокомментировала глава профильной комиссии ОП РФ, обозначив, что в таких группах "существует особого рода птичий, шпионский язык и используются кодовые слова".

Появился в соцсетях и такой тренд, как "скулшутинг" - стрельба в учебных заведениях в школе. "Выявлен ряд случаев, когда подростки в открытых источниках пишут, что увлекаются "скулшутингом", - добавила Сутормина. Не снят ореол "романтизации" и с такого подросткового феномена, как "АУЕ", прославляющего криминальный характер поведения. Также более 300 обращений поступило на горячую линию Общественной палаты по поводу вербовки молодых людей в террористические организации.

В ОП РФ заверили, что в ближайшее время направят обращения в Генпрокуратура, Роскомнадзор и другие ответственные структуры с наименованиями выявленных сообществ с целью их дальнейшей блокировки.

Традиционные медиа утрачивают значение для молодого поколения, и соцсети для его представителей становятся одним из наиболее значимых источников получения информации, подчеркнул сотрудник аппарата руководителя Антитеррористического центра государств — участников СНГ Александр Смирнов.

Результатом мониторинга соцсетей стало большое количество деструктивных пабликов - различные сообщества террористическо-экстремистской направленности, группы, распространяющие просуицидальный контент, а также популяризирующие криминальную идеологию. В последнее время высокую популярность набрали и так называемые "имидж-борды", продолжил эксперт. "Они носят преимущественно юмористическую направленность, но тот юмор, который там транслируется посредством интернет-мемов, картинок, демотиваторов, носит достаточно негативный оттенок. Речь идет о пабликах, которые насчитывают миллионы подписчиков", - прокомментировал он. На такие сообщества, по его мнению, следует обратить внимание. Как отметил Смирнов, тиражирование в социальных сетях подобной информации также порождает среди подростков угрозы поведенческого характера - перехода в офлайн негативного контента. Так, например, в виртуальных группах "АУЕ" участвуют обычные подростки, которые еще "не вступили на противоправный путь". "Для них отчасти это развлечение, возможность выделиться среди своей подростковой среды. Но потребляя тот контент, впитывая ту лексику, заражаясь теми идеями, рано или поздно это может спровоцировать переход от идеологии к активным действиям", - считает эксперт.

В свою очередь руководитель интернет-направления ВОО "Молодая гвардия единой России", куратор проекта "МедиаГвардия" Анна Рогачева привела свои данные о состоянии информационной безопасности в России. Исследование объединения показали, что больше половины респондентов почти круглые сутки находятся онлайн, при этом 94% их них "сидят" во "ВКонтакте", 70% - в соцсети "Инстаграм", 55% - в мессенджерах.

"Только 23% пользователей указали, что они регулярно сталкиваются с противоправным контентом. 24% указали, что это происходит несколько раз в месяц", - подчеркнула она. При этом, согласно исследованию, наиболее подвержены противозаконной информации являются жители Приволжского (29%), Центрального (25%) и Северо-Западного федеральных округов.

Наиболее значимой проблемой сегодня становится и то, что противоправный контент полностью переходит в анонимную структуру, что создаёт барьеры для регулирования этой сферы.

Говоря о выявленных трендах, ставящих под угрозу безопасность молодых пользователей интернета, Рогачева отметила среди прочего наличие тенденции использования популярных героев мультсериалов или комиксов, которые в видеоформате "делают страшные вещи насильственного характера".

Она также озвучила ряд мер, направленных на решение вышеперечисленных проблем. "Первое, что можно сделать - это блокировка противоправного контента. Хотелось бы обратить внимание и на взаимодействие провайдерами, предлагать им блокировать определенные выходные узлы, конкретные IP-адреса, с которых видно, что идет распространение противоправного контента. Помимо этого было бы здорово провести некую информационную кампанию с операторами связи по информированию родителей, подростков о возможных функциях по включению родительского контроля", - прокомментировала Рогачева.

Сегодня информпространство во многом определяет характер поведения школьников, при этом воспитательная функция из школы ушла. Существенно снизить количество неправомерных офлайновых поведений способно восстановление этой функции в российских образовательных учреждениях. Такое мнение выразил координатор Центра безопасного интернета, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев.

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо разработать в российском законодательстве эффективный механизм защиты персональных данных. Немаловажной задачей является и более активное включение в решение этого вопроса всех ответственных структур, в том числе представителей самой интернет-индустрии, считает Парфентьев. Сегодня же отечественные популярные соцсети "начинают шевелиться только по приказу и только в пределах рекомендуемых объёмов". Как он упомянул, на сегодняшний день проходит согласование Хартия контента интернет-индустрии, разработанная в недрах Общественного совета при детском омбудсмене. "Если интернет-индустрия продемонстрирует тот уровень социальной ответственности, который имеют их западные коллеги, можно будет говорить о том, что ситуация сдвинется", - заключил эксперт.