Пытались растопить буржуйку бензином: на украинском военном полигоне произошел пожар

В ночь на 13 марта на полигоне Широкий Лан в Николаевской области в палаточном военном городке ВСУ произошел пожар, передает корреспондент Накануне.RU. Погиб один военнослужащий, еще семеро получили ожоги разной степени. По этому факту начато служебное расследование.

Инцидент произошел на следующий же день после того, как Южный территориальный отдел пожарной безопасности проверил палаточный городок и не обнаружил нарушений, говорится на странице 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Советник министра обороны и президента Украины Юрий Бирюков написал, что, со слов свидетелей, солдат плеснул зажигательную жидкость, пытаясь развести буржуйку. Однако в глубине печки что-то тлело, и последовала вспышка, от которой загорелась одежда. Военный начал бегать по палатке, опрокинув бутылку и буржуйку. После этого раздался взрыв.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пожары на полигоне происходят регулярно, в том числе гибнут люди.

"Сырые дрова привезли на полигон, других не было, и попытались их разжечь бензином... А откуда там будут не сырые дрова, когда влажность высокая, часть лагеря даже подтопило?" – написал он в Facebook.

Как сообщил на своей странице военнослужащий Александр Винничук, на территории полигона "работает частное предприятие, которое принадлежит дочери начальника полигона с тысячами гектаров неподотчетного чернозема. Все ресурсы – ГСМ, лес, стройматериалы – отправлялись туда еще с 2015 года". Позже комментарий был удален.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на Украине произошли масштабные ЧП с пожарами и взрывами на военных складах в Винницкой и Харьковской областях. Позже были озвучены шокирующие данные об охране военных складов.