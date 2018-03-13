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Пытались растопить буржуйку бензином: на украинском военном полигоне произошел пожар
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Украина, Калиновка, взрыв, склад боеприпасов (2017) | Фото: facebook.com/andrew.kravchenko

В ночь на 13 марта на полигоне Широкий Лан в Николаевской области в палаточном военном городке ВСУ произошел пожар, передает корреспондент Накануне.RU. Погиб один военнослужащий, еще семеро получили ожоги разной степени. По этому факту начато служебное расследование.
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Инцидент произошел на следующий же день после того, как Южный территориальный отдел пожарной безопасности проверил палаточный городок и не обнаружил нарушений, говорится на странице 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Советник министра обороны и президента Украины Юрий Бирюков написал, что, со слов свидетелей, солдат плеснул зажигательную жидкость, пытаясь развести буржуйку. Однако в глубине печки что-то тлело, и последовала вспышка, от которой загорелась одежда. Военный начал бегать по палатке, опрокинув бутылку и буржуйку. После этого раздался взрыв.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что пожары на полигоне происходят регулярно, в том числе гибнут люди.

"Сырые дрова привезли на полигон, других не было, и попытались их разжечь бензином... А откуда там будут не сырые дрова, когда влажность высокая, часть лагеря даже подтопило?" – написал он в Facebook.

Как сообщил на своей странице военнослужащий Александр Винничук, на территории полигона "работает частное предприятие, которое принадлежит дочери начальника полигона с тысячами гектаров неподотчетного чернозема. Все ресурсы – ГСМ, лес, стройматериалы – отправлялись туда еще с 2015 года". Позже комментарий был удален.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году на Украине произошли масштабные ЧП с пожарами и взрывами на военных складах в Винницкой и Харьковской областях. Позже были озвучены шокирующие данные об охране военных складов.

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13.03.2018 18:03 Мск | Евгений Чернышёв
20:03 Екб


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Пытались растопить буржуйку бензином: на украинском военном полигоне произошел пожар
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