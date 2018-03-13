Старение – это болезнь? Геронтологи разошлись во мнениях

Тезис о том, что старение является болезнью, всколыхнул профессиональное сообщество геронтологов – ученых, изучающих процессы старения. Дискуссия в социальных сетях переросла в серию научных публикаций: как оказалось, обе точки зрения подкреплены весомыми аргументами, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это удивительная история о том, как дебаты в "Фейсбуке" привели к пяти (5!) научным публикациям в научном журнале "Успехи геронтологии", - рассказал Накануне.RU ученый из центра по изучению старения Чикаго Леонид Гаврилов.

По его словам, дискуссия началась еще два года назад – в октябре 2016 г. Пару недель назад несколько ее участников опубликовали научные статьи на эту тему.

Сам Гаврилов старение болезнью не считает. В своей статье, написанной соавторстве с Натальей Гавриловой, он полагает, что оппоненты пытаются официально признать старение болезнью, чтобы увеличить финансирование разработок "новых эффективных лекарств от старости". Однако эта инициатива – не более чем рекламно-коммерческая акция.

"Для старости уже существует специальный код в Международной классификации болезней (МКБ) — R54. Справедливости ради следует отметить, что код старости R54 относится некоторыми международными экспертами к группе так называемых "мусорных" (garbage) категорий, формируемых по остаточному принципу при исключении всех остальных более специфичных синдромов", - пишут исследователи Гавриловы.

По мнению биодемографов, старение отличается от болезни, как причина от следствия.

"Старение является причиной многих возраст-зависимых заболеваний. Соответственно, эти возраст-зависимые заболевания являются следствием старения. Не всякая болезнь связана со старением, но к нему имеет отношение любое прогрессирование болезни с возрастом: старение — это "созревание" болезней с возрастом. Старение — это слишком широкое понятие, чтобы сводить его к одной конкретной патологии", - сказано в статье.

Такого же мнения придерживается директор Научно-медицинского геронтологического центра Валерий Новоселов.

"В отличие от старения для понятия болезни заложен временнóй смысл начала процесса даже на уровне бытового восприятия термина. Также понятие болезни подразумевает ее причинность, обозначаемую в клинической практике как этиологическое начало, тогда как на сегодня этиология процесса старения неизвестна. Можно привести обратный алогический пример: не признать ли тогда, что и "болезнь есть старение", так как для понятия болезни также характерны повышение риска смерти организма и снижение его жизнеспособности? Но тут также нет ни рационального, ни продуктивного компонента в смене терминологии", - пишет Новоселов в своей статье и называет попытки уровнять понятия разного уровня "схоластикой" – отвлеченными рассуждениями.

"Медицинская этика не позволяет врачам называть молодого, зрелого или просто не имеющего патологию современного человека любого возраста, психически, физически и социально благополучного, но, без сомнения, стареющего, больным без каких-либо клинических на то оснований", - напомнил Новоселов.

Отнесение понятия старение к болезням не даст ничего, кроме дополнительного рынка для производителей лекарств и БАДов, уверен он.

А вот доктор биологических наук, профессор института биологии Коми научного центра УрО РАН Алексей Москалев уверен в обратном. По его словам, "старение – это ускоряющийся с возрастом спад возможностей организма поддерживать постоянство внутренней среды, приводящий к возникновению возрастных заболеваний, которые приводят к смерти". Исследователь обращает внимание на то, что известные ученые – биогеронтологи Дэвид Гемс, Браян Кеннеди, Нир Барзилай, Михаил Благосклонный уже признали старение болезнью.

В своей статье Москалев приводит данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым среди 10 ведущих причин смертности лидируют возраст-зависимые заболевания, например, инсульт, рак, сахарный диабет.

У старения, как и у болезни, есть свои симптомы, утверждает ученый: истощение запаса стволовых клеток в красном костном мозге, гиппокампе, мышцах, криптах кишечника, волосяном фолликуле, нарушения кроветворения и иммунитета, мышечная слабость. Кроме того, в настоящее время появляются и "методы лечения" старения.

"В модельных экспериментах и в лабораториях уже сейчас удается замедлить старение при помощи сбалансированного питания и образа жизни, фармакологических препаратов (геропротекторов), генной и клеточной терапии, гипоксической тренировки, периодического голодания, терапии факторами роста. Признание старения болезнью с последующими клиническими испытаниями разных подходов и их сочетаний позволит радикально продлить здоровый период жизни человека", - считает Алексей Москалев.

Признание старения болезнью, как минимум, странно, считает доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гериатрии Уральской государственной медицинской академии Виктор Мякотных. Если старение – это болезнь, то должны быть люди, совершенно не страдающие этим заболеванием, то есть люди не стареющие, отмечает он.

"Но такого не наблюдается — процесс старения человека всеобъемлющий. А вот люди, никогда не болевшие, например пневмонией, артериальной гипертензией и иными патологиями, существуют. Таким образом, с философской точки зрения процесс старения болезнью быть не может. Получается, что здоровых людей, в особенности после 30 лет, практически нет, так как именно начиная примерно с этого возраста человеческий организм в целом начинает стареть, и это признано международным научным сообществом. Налицо нонсенс, заключающийся в том, что после 30 лет все человечество смертельно больно, и всех нужно лечить, причем — с учетом профилактического направления медицины — начинать лечение необходимо как можно раньше. Представим себе ситуацию, в которой врач заявляет пациенту примерно следующее: "Вы, дорогой мой, заболели старением, и вам необходимо начать лечение!" Более чем странно!" – пишет профессор.

Так, большинство ученых – участников дискуссии – не признали старение болезнью, но и аргументация в пользу противоположной точки зрения не лишена логики.