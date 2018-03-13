В танковую дивизию на Южном Урале поступили модернизированные боевые машины пехоты

В танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Чебаркуле, поступили шесть боевых машин пехоты БМП-2М, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Технику приняли специалисты одного из танковых полков Чебаркульского гарнизона. Ее отличают улучшенный прицельный комплекс и новая радиостанция.

Стоит отметить, что Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. Танковая дивизия получила на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.