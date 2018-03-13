В Свердловской области мать убила свою дочь

Суд вынес приговор 66-летней женщины, которая убила свою взрослую дочь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщине назначено судом наказание - восемь лет тюрьмы.

Суд установил, что 13 августа 2017 года женщина в компании двух знакомых мужчин и своей 42-летней дочери выпивала в своем доме в селе Елань. Между женщинами разгорелся конфликт на почве ревности, в результате чего подсудимая ножом отрезала клок волос дочери и потом около восьми раз ударила ее ножом в спину.

Пострадавшая умирала и молила мать о помощи, но женщина никак не реагировала и продолжала употреблять алкоголь. Пострадавшая от рук матери скончалась на месте.

Полицию и скорую помощь вызвал один из мужчин, находившихся в доме.