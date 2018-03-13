В Тюмени "ОРИСтехник" оштрафована на 22 миллиона за коммерческий сговор при торговле медтоварами

Антимонопольщики уличили три тюменские фирмы, "ОРИСтехник", "Цертус" и "Сибтехстандарт", в сговоре в рамках торгов на закупку медицинских товаров, передает корреспондент Накануне.RU.

В картеле, по данным ФАС, компании состояли в 2013-15 гг., а действовали на аукционах для нужд департамента здравоохранения Тюменской области, региональной медакадемии, "Областной клинической больницы №1" и других организаций. Доход компаний от незаконных действий – 230 млн руб.

Заявляясь на аукционы, компании действовали по отработанной схеме, определяя, кто из них – победитель, а кто – статист. Каждая организация делала по одному ценовому предложению. Первой его подавала "компания-статист", а затем - "компания-победитель". После "первый игрок цену далее не снижал, вел себя пассивно. В итоге побеждала заранее подготовленная для этого компания, а конкуренцию имитировали

"ОРИСтехник" оштрафована на 22 млн руб. Остальные участники сговора к этому времени были уже ликвидированы. Не согласившись с решением антимонопольщиков, компания обжаловала решение в арбитражном суде. По ее мнению, управление не доказало взаимообусловленность и взаимовыгодную направленность действий участников торгов. Суд оставил постановление в силе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ФАС.