Следователи проводят проверку после хлопка газа в одной из подмосковных котельных

В Подмосковье проводится проверка по факту хлопка газа в одной из местных котельных. Пострадал человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, утром 13 марта в центре Орехово-Зуево в помещении котельной городских теплосетей произошел хлопок газа внутри котла. В результате пострадала кирпичная оболочка котла, но возгорания не произошло. При обрушении кирпичной кладки травмы получила оператор котельной: женщина госпитализирована в местную больницу.

Место происшествия уже осмотрено следователями. В самое ближайшее время ими будут опрошены руководство и второй оператор котельной. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.