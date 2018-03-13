Глава ЛУКОЙЛа дал Комаровой миллиард

ЛУКОЙЛ в 2018 г. направит в Ханты-Мансийский автономный округ 1,1 млрд руб. Деньги пойдут на строительство, реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в 11 районах и городах автономии. Соглашение сегодня подписали глава региона Наталья Комарова и президент нефтяной компании Вагит Алекперов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа, по соглашению в Когалыме продолжится реконструкция здания бывшего киноконцертного комплекса под филиал Государственного академического Малого театра, реализация образовательного проекта по программе международного бакалавриата "Формула успеха", а также подготовительная работа по возведению детского сада на 320 мест и регионального центра спортивной подготовки.

В Покачах запланированы работы по строительству спортивного комплекса и второй очереди городского сквера. В Урае продолжат реконструкцию здания бывшей детской поликлиники под жилой дом и приступят к возведению крытого ледового корта.

В Лангепасе проведут ремонтные работы в центре культуры "Нефтяник" и в здании крытого хоккейного корта. В Белоярском отремонтируют центр культуры и досуга "Камертон", продолжат благоустройство набережной. Средства также получат проекты в Междуреченском и Варьегане.

Предусмотрено финансирование окружных мероприятий по развитию физической культуры, детско-юношеского спорта, патриотическому и спортивному развитию молодого поколения и реализации крупномасштабных культурных проектов.