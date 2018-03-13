Украинских биатлонистов заставили бойкотировать Кубок мира в России

Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Тюмени. Таковы результаты встречи министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова с президентом федерации биатлона Владимиром Брынзаком.

"Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", – написал Жданов в Facebook.

По его словам, "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций, но у всех правил есть исключения".

Причем еще несколькими днями ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону собирается ехать на соревнования. Однако накануне Жданов призвал биатлонистов добровольно отказаться от участия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил, что отказ некоторых стран от участия в соревнованиях был ожидаемым и не снизит статус мероприятия.