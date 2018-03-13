Тайские полицейские не допустили сотрудников ФБР к арестованной Насте Рыбке

Представители ФБР не смогли встретиться с находящейся в таиландской тюрьме Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой).

Иммиграционное бюро Таиланда отклонило соответствующий запрос американских спецслужб. Сейчас местные правоохранители предоставляют доступ к Вашукевич и Александру Кириллову (Алексу Лесли) только родственникам или законным представителям, передаёт "Инфокс".

Вашукевич и Кириллов были задержаны в Таиланде за нелегальное проведение секс-тренинга, позже они обращались к американским спецслужбам с просьбой о помощи в освобождении из изолятора. В обмен они были готовы предоставить США данные о российском вмешательстве в выборы президента США.

В настоящее время задержанные ожидают решения местного суда. Они могут быть выдворены на родину, при этом Вашукевич, являющаяся гражданкой Белоруссии, как сообщало Накануне.RU, может быть депортирована именно в эту страну, а не в Россию.