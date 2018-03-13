"Уралкалий" – в числе организаторов IV региональной конференции по охране труда

Сегодня в Березниках начала работу IV региональная конференция "Охрана труда — важнейший фактор сохранения здоровья работников и повышения производительности труда". Мероприятие организовано Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края при поддержке "Уралкалия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Около 200 участников конференции — представителей крупного и среднего бизнеса Пермского края, приняли участие в обсуждении вопросов состояния производственного травматизма на предприятиях региона, пропаганды и стимулирования здорового образа жизни, улучшения условий охраны труда и здоровья персонала.

С приветственным словом к участникам конференции обратились министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, глава города Сергей Дьяков и директор по недропользованию компании Эдуард Смирнов.

С докладом о профилактике общей и профессиональной заболеваемости работников, направленной на повышение производительности труда, выступил Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды "Уралкалия".

"Жизнь и здоровье сотрудников являются ключевым приоритетом для компании, поэтому ее политика ориентирована на достижение нулевого уровня производственного травматизма. С этой целью в компании внедряется современное оборудование и модернизируется действующее производство, улучшается организация рабочих мест, проводятся профилактика производственного травматизма и профзаболеваний, а также регулярное обучение в области охраны труда и промышленной безопасности", - отметил Алексей Жуланов, заместитель технического директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды "Уралкалий"

Большой интерес среди участников вызвала организованная в рамках конференции выставка средств индивидуальной защиты от воздействия вредных факторов производственной среды.