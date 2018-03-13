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13.03.2018 15:33 Мск (17:33 Екб)
экономика | Центральный ФО
"Запасы на критическом уровне". Миллер рассказал Медведеву о количестве газа в ПХГ Европы
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Газпром, Алексей Миллер (2017) | Фото: gazprom.ru

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) ряда стран Европы находятся на критическом уровне, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. По словам Миллера, это обеспечит высокий спрос на российский газ.
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"В подземных хранилищах Европы сегодня осталось газа очень мало - это где-то всего-навсего 25%. В некоторых странах этот уровень является вообще критическим, где-то 10%. Это значит, что в предстоящий период закачки, летом, спрос на российский газ будет так же высок", - приводит его слова "Прайм".

При этом глава "Газпрома" подчеркнул, что расторжение контрактов с "Нафтогазом" не угрожает транзиту газа в ЕС: "Транзиту газа в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет, если, конечно, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины".

Как сообщало Накануне.RU, суд Стокгольма обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.Российская компания не согласилась с решением и запустила процедуру расторжения контрактов на транзит и поставку газа.

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13.03.2018 15:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:33 Екб


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"Запасы на критическом уровне". Миллер рассказал Медведеву о количестве газа в ПХГ Европы
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