В Кремле рассказали, зачем Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин сегодня прибыл с рабочей поездкой в Дагестан.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "в Махачкале у президента запланирована встреча с представителями общественности республики".

"Позднее он также проведет отдельное совещание по вопросам социально-экономического развития Дагестана", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет. В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что антикоррупционная кампания не ограничивается Дагестаном и проводится на территории всей страны.