"Свирепствует служба безопасности": в ЧВК "Вагнера" начались задержания бойцов за утечку данных о потерях в Сирии

в этот день
13.03.18
16:57
В Екб.18:57
"Честный гаишник" из ХМАО добился личной встречи с главой окружного СКР
СК отказал в возбуждении уголовного дела о VIP-камерах в "Матросской тишине"
Финальный аккорд. Кремль соберет талантливую молодежь на "форум возможностей"
Главное
Трамп отправил в отставку Тиллерсона

Тема дня
Про "третью сторону" в деле Скрипаля История с покушением на нашего бывшего сотрудника ГРУ, осужденного за государственную измену, который уже давно спокойно и легально живет в Великобритании и сейчас отравлен нервнопаралитическим газом, это одна из частей мозаики, которая говорит о всей картине мира, в которой находится человечество. А именно – полный беспредел и бардак в международных отношениях. Раньше тоже были подобные убийства, но все было понятно – для чего и почему.
13.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Цель войти в "клуб 80+" может стать демографической ловушкой для России В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил цель войти к 2030 году в "клуб 80+", т.е. в число стран со средней ожидаемой продолжительностью жизни не менее 80 лет. Достижима ли эта цель и какие последствия для демографии страны это будет иметь? Об этом – в материале Накануне.RU.
13.03.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Исраэль Шамир: Британцы решили помочь Путину переизбраться Левый публицист, писатель Исраэль Шамир напоминает о недавнем "атомном" послании Владимира Путина и предлагает философски относиться к грозным посланиям с Туманного Альбиона.
13.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
Два боевика "АТО" в Виннице демонстративно отказались от наград Порошенко
Путин утвердил схему "национализации" "Промсвязьбанка"
Американцы узнали секреты "Арматы"
Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"
По инициативе митрополита Кирилла в Свердловской области появилась новая епархия
Киев пригрозил арестовать активы "Газпрома" по всему миру
США хотят ввести санкции против людей, посещающих Крым
Голосование
Следите ли Вы за дебатами кандидатов в президенты РФ?

Да, они очень интересны и содержательны

Да, но мимоходом, большого интереса не вызывают

Следил бы, если бы они шли в более удобное время

Следил бы, если бы в них участвовал Путин

Не слежу и не собирался - это постановочный балаган

Не слежу и не собирался - я против всех на этих выборах


Результаты 352



Новости
13.03.2018 14:51 Мск (16:51 Екб)
общество | В России | За рубежом
"Свирепствует служба безопасности": в ЧВК "Вагнера" начались задержания бойцов за утечку данных о потерях в Сирии
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ЧВК, частная военная компания, боец ЧВК России в Сирии (2017) | Фото: instagram.com/mighty_russia

Несколько бойцов ЧВК "Вагнера", возможно, задержаны службой безопасности компании по подозрению в утечке информации о потерях при боестолкновении с силами США в феврале в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Читайте также:

"Теперь и в самом "Вагнере" "с пристратием" ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив "на контейнер" нескольких бойцов, - написал в своем ЖЖ публицист, писатель-футуролог Максим Калашников. - Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают. Слишком неудобен хозяевам сам факт поражения".

Напомним, в начале февраля в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор военные США нанесли удар по силам, поддерживающим режим президента Башара Асада. Под огонь попали и россияне из числа так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о потерях до сих пор разнятся и официально не подтверждены: от нескольких десятков до нескольких сотен погибших.

По данным Максима Калашникова, дочерняя структура "Вагнера", отряд "Карпат" потерял убитыми около трех десятков ребят, потери в 5-м и 2-м штурмовых отрядах "Вагнера" убитыми – около двухсот. "По-прежнему удручает тот факт, что янки ночью били с такой точностью, будто мрака для них не существует (очень похоже на ночные разгромы иракских частей в начале 1991 г.). Люди поражены технической отсталостью ЧВК в столкновении с силами США", - отмечает публицист.

удар США по сирийской армии, ЧВК, Сирия, 7 февраля(2018)|Фото: youtube.com

Как сообщалось, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стали известны имена четырех погибших россиян, среди которых выходцы из Свердловской области.

По некоторым данным, задержанные службой безопасности ЧВК "Вагнера" также являются свердловчанами.

Другие новости по темам: чвк вагнера, сирия, сша
13.03.2018 14:51 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:51 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 16:03 Мск
МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян

Ранее 16.02.2018 08:20 Мск
Рейтер сообщает о 300 россиянах, погибших под Дейр-эз-Зором

Ранее 14.02.2018 01:27 Мск
Появились кадры удара коалиции США, в результате которого погибли россияне

Ранее 13.02.2018 21:25 Мск
В результате удара американских ВВС по объектам в Сирии погибли десятки россиян








Добавить комментарий:

"Свирепствует служба безопасности": в ЧВК "Вагнера" начались задержания бойцов за утечку данных о потерях в Сирии
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+