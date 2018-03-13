"Свирепствует служба безопасности": в ЧВК "Вагнера" начались задержания бойцов за утечку данных о потерях в Сирии

Несколько бойцов ЧВК "Вагнера", возможно, задержаны службой безопасности компании по подозрению в утечке информации о потерях при боестолкновении с силами США в феврале в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Теперь и в самом "Вагнере" "с пристратием" ищут тех, кто сообщил о погибших и самом факте разгрома на Большую Землю. Свирепствует служба безопасности ЧВК, посадив "на контейнер" нескольких бойцов, - написал в своем ЖЖ публицист, писатель-футуролог Максим Калашников. - Мне сообщили о том, что так держат Шведа, Циклопа и Хита. Камеры делают действительно из грузовых контейнеров. Ребят регулярно избивают. Слишком неудобен хозяевам сам факт поражения".

Напомним, в начале февраля в сирийской провинции Дэйр-эз-Зор военные США нанесли удар по силам, поддерживающим режим президента Башара Асада. Под огонь попали и россияне из числа так называемой ЧВК "Вагнера". Данные о потерях до сих пор разнятся и официально не подтверждены: от нескольких десятков до нескольких сотен погибших.

По данным Максима Калашникова, дочерняя структура "Вагнера", отряд "Карпат" потерял убитыми около трех десятков ребят, потери в 5-м и 2-м штурмовых отрядах "Вагнера" убитыми – около двухсот. "По-прежнему удручает тот факт, что янки ночью били с такой точностью, будто мрака для них не существует (очень похоже на ночные разгромы иракских частей в начале 1991 г.). Люди поражены технической отсталостью ЧВК в столкновении с силами США", - отмечает публицист.

Как сообщалось, группе расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) стали известны имена четырех погибших россиян, среди которых выходцы из Свердловской области.

По некоторым данным, задержанные службой безопасности ЧВК "Вагнера" также являются свердловчанами.