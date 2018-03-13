На Южном Урале суд по требованию прокуратуры закрыл сайт, на котором учили как "откосить" от армии

Миасский городской суд по требованию прокуратуры признал сайт, на котором была информация о выдаче гражданам военных билетов либо оказании помощи в предоставлении отсрочки от прохождения военной службы, запрещенным на территории России.

На данном сайте размещались сведения о том, что организация гарантирует 100% результат при получении военного билета, в алгоритме действий указывалось, что врачи организации отправят призывников на обследования, которые выявят заболевания, освобождающие от призыва, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После вступления в законную силу судебное решение будет направлено для исполнения в Роскомнадзор.