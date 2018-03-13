На Ямале жителя тундры насмерть задавил геодезический знак

Началась проверка обстоятельств гибели 72-летнего жителя тундры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Трагедия произошла 12 марта. Утром два жителя Находкинской тундры, обнаружив в районе реки Мессо-Яха деревянное сооружение геодезической сети, решили срубить его на дрова. Во время рубки конструкция обрушилась на одного из них. 72-летний яамлец умер на месте.

На место происшествия, расположенное в 120 км северо-восточнее поселка Тазовский, выехала следственно-оперативная группа, под руководством следователя следственного отдела. Ищут владельца объекта.