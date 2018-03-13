Евгений Куйвашев назвал имя директора Шарташского лесопарка

Евгений Куйвашев 13 марта после проведения собеседования с финалистами открытого конкурса на должность директора екатеринбургского Шарташского лесного парка принял решение о назначении на этот пост Артура Зиганшина, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Напомним, о проведении открытого конкурса Евгений Куйвашев объявил в начале января. На участие заявились 15 человек. В финал открытого конкурса вышли директор по развитию ООО "Управление проектами, ресурсами и инвестициями" Леонид Гункевич и директор ООО "АРТ-Мебель" Артур Зиганшин.

"Благоустройство территорий – это приоритетное направление работы, обозначенное Президентом Российской Федерации. Я вас поздравляю, вы одержали победу в конкурсе", – сказал Евгений Куйвашев.

Артур Зиганшин пообещал оправдать доверие губернатора и поставил перед собой задачу сделать один из лучших парков. По его словам, еще несколько лет назад он принял решение уйти из управления бизнесом и перейти на работу в органы исполнительной власти.

Контракт с директором Шарташского лесопарка будет заключен сроком на один год.