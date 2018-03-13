Носов: в каждом из районов Нижнего Тагила должно появиться по футбольному полю

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел встречу с представителями городской федерации футбола и общественниками.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Носов поднял две темы. Первая касалась строительства, ремонта и реконструкции футбольных полей, вторая – эффективного использования имеющихся спортивных площадок для занятий футболом. Одним из вопросов было восстановление футбольного покрытия на стадионе "Спутник". Глава города подчеркнул, что стадион принадлежит УВЗ, а земля под ним – Министерству обороны, поэтому без участия руководства предприятия решить проблему с покрытием не получится. В течение марта Сергей Носов планирует встретиться с генеральным директором научно-производственной корпорации Александром Потаповым, чтобы обсудить варианты реконструкции поля при совместном участии завода, региональных и городских властей.

Мэр рассказал, что в ближайшие годы в каждом из районов города должно появиться по одному межшкольному футбольному полю по типу уже сделанного при СОШ №64. Кроме этого, администрация начала подготовительную работу по реконструкции стадиона "Высокогорец": этот объемный проект Носов планирует завершить за три года. Еще одним местом для занятий футболом может стать мультиспортивный манеж, о котором на Форуме рабочей молодежи говорил президент России Владимир Путин. Сегодня рассматриваются варианты наполнения объекта спортивным оборудованием, а уже завтра на специальном совещании они будут предложены главе города. Примеры таких сооружений существуют, среди них легкоатлетическо-футбольный комплекс ЦСКА в Москве или футбольно-легкоатлетический манеж в Казани.

Также Сергей Носов считает, что эффективность использования построенных в разных районах города площадок для занятий футболом должна быть выше. Он поручил заместителю главы администрации города Валерию Сурову проанализировать сложившуюся систему распределения нагрузки и внести предложения по продлению графика работы футбольных полей.

"То, что мы уже сделали, должно работать если не 24, то 16 часов в сутки. Это вопрос в организации взаимодействия между управлением по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики и управления образования. Все футбольные поля при образовательных учреждениях в вечернее время после завершения учебного процесса должны быть задействованы для проведения тренировок воспитанников спортивных школ", - подчеркнул мэр.