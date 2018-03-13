На Ямале экс-полицейский оштрафована на 3 миллиона: передала коллеге взятку

Бывшие начальник отдела "Сибнефтегаза" и сотрудница полиции Нового Уренгоя наказаны за взяточничество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

По данным следствия, в мае 2016 г. начальник отдела "Сибнефтегаза" контролировал подрядчика, занимавшегося капремонтом скважин. Ямалец обманул представителя другой компании, с которой был заключен договор на текущий ремонт. Он потребовал дать ему 450 тыс. руб. за подписание всех бумаг. В момент передачи денег его задержали полицейские.

После обвиняемый решил дать взятку новоуренгойскому полицейскому. Он обратился к своей знакомой, бывшей сотруднице полиции, лично знакомой со следователем. Сотрудник компании попросил ее передать следователю 200 тыс. руб. за закрытие дела либо его переквалификацию на более "легкую" статью.

После встречи с посредником следователь рассказала руководству о склонении ее к получению взятки. Передача первой части суммы – 100 тыс. руб. – проходила под контролем правоохранительных органов. Впоследствии оба отрицали свою вину.

Представитель "Сибнефтегаза" получил три года колонии со штрафом в 50 тыс. руб. Бывший полицейский оштрафована на 3 млн руб., лишена звания майора и возможности работать в правоохранительных органах. Переданные следователю деньги конфискованы в доход государства.