Роспотребнадзор нашёл нарушения в одной из екатеринбургских больниц

Депутат Госудумы Андрей Альшевских сообщил о некачественном питании больных в екатеринбургской ГКБ №6. В приёмную депутата с жалобой обратились пациенты, об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Процитирую заявителя: "Утром – каша на воде, в обед – пустой суп, на второе – непонятная масса, ужин – каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве", - пишет депутат.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и подтвердили факт нарушения.