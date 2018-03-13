В Москве изучают идею автоматического продления водительских прав

Власти Москвы вместе с коллегами на федеральном уровне изучают возможность введения для москвичей автоматического продления водительских прав. Об этом заявил руководитель аналитического подразделения Департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

Как сообщает ТАСС, по задумке авторов, автоматическое продление будет доступно лишь тем водителям, у которых нет критического объема нарушений правил дорожного движения.

По словам Чукарина, у властей города уже есть ресурсы и инфраструктура для того, чтобы проинформировать водителя за два месяца до окончания действия прав.

Ранее стало известно, что ГИБДД не собирается переэкзаменовывать автомобилистов, срок водительских удостоверений которых истек.