В Москве изучают идею автоматического продления водительских прав

Власти Москвы вместе с коллегами на федеральном уровне изучают возможность введения для москвичей автоматического продления водительских прав. Об этом заявил руководитель аналитического подразделения Департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.
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Как сообщает ТАСС, по задумке авторов, автоматическое продление будет доступно лишь тем водителям, у которых нет критического объема нарушений правил дорожного движения.
По словам Чукарина, у властей города уже есть ресурсы и инфраструктура для того, чтобы проинформировать водителя за два месяца до окончания действия прав.
Ранее стало известно, что ГИБДД не собирается переэкзаменовывать автомобилистов, срок водительских удостоверений которых истек.