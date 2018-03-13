В Екатеринбурге появятся ещё пять знаков "Остановка запрещена"

Дорожные службы в первом полугодии 2018 года вводят запрет остановки и стоянки транспортных средств еще на пяти участках городских улиц Екатеринбурга, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Установка знаков связана с многочисленными обращениями уральцев. Дорожные службы установят знаки "Остановка запрещена" и "работает эвакуатор" на следующих улицах:

- на улице Паровозников от улицы Соликамской до дома № 74 по улице Минометчиков;

- на проезде от Теплоходного проезда до дома № 23 по улице Автомагистральной;

- на улице Победы со стороны улицы Народного фронта за 100 метров перед улицей Бакинских комиссаров;

- на проезде вдоль дома № 25 на улице Рощинской;

- на Сибирском тракте от Кольцовского тракта (80 метров в сторону здания № 13 корпус 1 по Кольцовскому тракту).

Запрет стоянки на указанных участках улиц позволит значительно увеличить их пропускную способность.