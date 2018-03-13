Посла Великобритании в Москве срочно вызвали в Министерство иностранных дел РФ

Посол Великобритании в Москве в срочном порядке вызван в Министерство иностранных дел России.

"Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", - сообщили ТАСС в министерстве во вторник.

Напомним, ранее британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила РФ ультиматум: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если таковых объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.

В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.