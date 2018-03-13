На Южном Урале мать оштрафовали на 5 тысяч рублей за жестокое обращение с детьми

20-летнюю жительницу Южного Урала оштрафовали на 5 тысяч рублей за жестокое обращение со своими маленькими детьми.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что в период с января по ноябрь 2017 года мать несовершеннолетних детей 2017, 2015 и 2013 г.р., ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию. Наносила побои, оставляла детей без присмотра и еды, лишала их сна, отдыха, не соблюдала элементарные гигиенические нормы, отказывалась от оказания необходимой помощи детям, жестоко, грубо, пренебрежительно относилась к ним.

Так, в июне прошлого года она оставила своих детей знакомой без еды, а вернулась через четыре дня.

Стоит отметить, что сейчас дети проживают совместно со своим отцом.