Петербуржец сломал нос знакомому, не пожелавшему отдать ему котенка

Житель Санкт-Петербурга сломал знакомому нос за отказ отдать котенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской прокуратуры.

Мужчина ранее неоднократно судим, отметили в ведомстве. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по делу, в настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2017 года, находясь в квартире одного из домов по проспекту Культуры, потребовал, чтобы его знакомый передал ему пятимесячного котенка черно-белого окраса, на что получил отказ.

"После этого обвиняемый напал на своего приятеля и нанес ему два удара по лицу, причинив закрытый перелом костей носа, - рассказали в прокуратуре. - Злоумышленник забрал животное, распорядившись им по своему усмотрению".

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