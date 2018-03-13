Возбуждено дело из-за схода с рельсов в Прикамье 15 вагонов с бокситом: ущерб – 16 миллионов

Возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов в Прикамье 15 вагонов с бокситом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СКР.

Авария случилась около 21.00 25 февраля на 1 385 км пикета №3 участка железной дороги "Чепца – Пермь". Сошли с рельсов 15 груженных бокситом вагонов.

"После схода состав проехал еще около 950 м. Повреждено 15 вагонов, 4 железобетонных опоры, 5 стрелочных переводов и 625 м путей. Ущерб "РЖД" и другим компаниям – более 16 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.