Курганский областной суд начал рассмотрение апелляции по делу застройщика Алексея Богомолова

Курганский областной суд 13 марта начал рассматривать апелляционные жалобы защиты и обвинения по делу застройщика Алексея Богомолова, передает корреспондент Накануне.RU.

По мнению прокурора Алексея Киселева, приговор Курганского городского суда слишком мягкий - 10 января Богомолову дали 2,5 года в колонии-поселении.

Реально же Богомолов будет отбывать 1,5 года, так как ему зачтут содержание под домашним арестом.

Чиновников, проходивших по его делу обвиняемым, также в январе оправдали. Это заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и экс-заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова.

В облсуде эти чиновники попросили оставить им приговор без изменения. Следующее заседание назначено на 3 апреля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, всех перечисленных обвиняли в совершении 19 преступлений по различным статьям - "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки".

В 2014-2015 годах Богомолов занимался жилищным строительством в Кургане. Бизнесмен обратился к вышеперечисленным чиновникам с просьбой согласовать выделение 6 земельных участков в престижных районах Кургана под предлогом строительства на этой земле социально-значимых объектов - на эти цели по закону земля предоставлялась бесплатно.

Чиновники получили взятки от Богомолова за совершение незаконных действий и бездействия в пользу возглавляемых им строительных организаций.

После всех этих процедур Богомолов избежал процедуру торгов, тем самым лишив курганский бюджет законных доходов. Затем застройщик начал строительство двух жилых домов, а вид использования изменил под жилищное строительство. Ущерб, причиненный казне, составил около 40 млн рублей.

Богомолов в ходе строительства одного из домов незаконно снес мешавшее ему в строительстве административное здание, в котором располагалась инспекция по маломерным судам МЧС региона. Этим сносом он причинил бюджету города ущерб в 593 тыс. рублей.