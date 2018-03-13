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Новости
13.03.2018 13:37 Мск (15:37 Екб)
общество | Курганская область
Курганский областной суд начал рассмотрение апелляции по делу застройщика Алексея Богомолова
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суд по застройщику Богомолову (2016) | Фото:Накануне.RU

Курганский областной суд 13 марта начал рассматривать апелляционные жалобы защиты и обвинения по делу застройщика Алексея Богомолова, передает корреспондент Накануне.RU.
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По мнению прокурора Алексея Киселева, приговор Курганского городского суда слишком мягкий - 10 января Богомолову дали 2,5 года в колонии-поселении.

Реально же Богомолов будет отбывать 1,5 года, так как ему зачтут содержание под домашним арестом.

Чиновников, проходивших по его делу обвиняемым, также в январе оправдали. Это заместитель директора департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимир Вертунов, начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Дмитрий Бровко и экс-заведующая отделом архитектуры и градостроительства департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова.

В облсуде эти чиновники попросили оставить им приговор без изменения. Следующее заседание назначено на 3 апреля.

застройщик Алексей Богомолов, Дмитрий Бровко, Светлана Ковешникова, Владимир Вертунов(2018)|Фото: Накануне.RU

Как ранее сообщало Накануне.RU, всех перечисленных обвиняли в совершении 19 преступлений по различным статьям - "мошенничество", "умышленное уничтожение чужого имущества", "злоупотребление должностными полномочиями", "получение взятки за незаконные действия, в крупном размере", "дача взятки".

В 2014-2015 годах Богомолов занимался жилищным строительством в Кургане. Бизнесмен обратился к вышеперечисленным чиновникам с просьбой согласовать выделение 6 земельных участков в престижных районах Кургана под предлогом строительства на этой земле социально-значимых объектов - на эти цели по закону земля предоставлялась бесплатно.

Чиновники получили взятки от Богомолова за совершение незаконных действий и бездействия в пользу возглавляемых им строительных организаций.

После всех этих процедур Богомолов избежал процедуру торгов, тем самым лишив курганский бюджет законных доходов. Затем застройщик начал строительство двух жилых домов, а вид использования изменил под жилищное строительство. Ущерб, причиненный казне, составил около 40 млн рублей.

Богомолов в ходе строительства одного из домов незаконно снес мешавшее ему в строительстве административное здание, в котором располагалась инспекция по маломерным судам МЧС региона. Этим сносом он причинил бюджету города ущерб в 593 тыс. рублей.

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13.03.2018 13:37 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
15:37 Екб


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Приговор в отношении курганского застройщика Богомолова будет обжалован

Ранее 10.01.2018 14:58 Мск
Адвокат доволен, а прокурор будет обжаловать. Дело курганского застройщика Богомолова, возможно, еще не закончено

Ранее 10.01.2018 14:02 Мск
Отделались. Чиновники по делу Богомолова оправданы, сам он получил 2,5 года

Ранее 10.01.2018 08:00 Мск
В Кургане Богомолову оглашают приговор. Он будет обвинительным








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Курганский областной суд начал рассмотрение апелляции по делу застройщика Алексея Богомолова
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