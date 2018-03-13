Уральская футбольная академия вернет в бюджет 23 млн рублей за невыполненную реконструкцию стадиона "Уралмаш"

Суд выявил финансовые нарушения в работе "Уральской футбольной академии", которая занимается реконструкцией стадиона "Уралмаш" в Екатеринбурге. За невыполненные работы по реконструкции стадиона суд взыскал с учреждения более 23 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда.

В январе-феврале 2016 года Счетная палата проверила использование средств областного бюджета, выделенных "Уральской футбольной академии" на проектирование и реконструкцию стадиона. Оказалось, что подрядчик завышал объем работ. В частности, был завышен объем разборки бутовых фундаментов, в результате чего разница стоимости работ по демонтажу составила свыше 15 млн руб. Также было установлено, что "Уральская футбольная академия" не выполнила утилизацию отходов производства, сборку и монтаж навеса, а в документах указано, что приемка по акту осуществлена.

Счетная палата пришла к выводу, что учреждение использовало бюджетные средства не по назначению. Таким образом, учреждение "УрФА" и его директор привлечены к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура Орджоникидзевского района обратилась в суд с иском, потребовав от учреждения вернуть в бюджет области более 23,2 млн руб. По решению двух судов указанная сумма должна быть перечислена в Управление федерального казначейства Свердловской области.