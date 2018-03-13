В Москве вынесен приговор автохаму, который избил женщину на глазах у ее детей

В Москве вынесен приговор водителю иномарки. Он признан виновным в нанесении женщине побоев в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, утром 5 мая прошлого года водитель BMW X5 не уступил дорогу женщине с двумя детьми, переходившим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Желая привлечь внимание водителя к допущенным нарушениям правил дорожного движения, та дотронулась рукой до кузова его машины.

После этого злоумышленник остановился, припарковал свой автомобиль, догнал женщину и, не обращая никакого внимания на детей, начал бить ее кулаком. Сопровождая свои действия нецензурной бранью, он нанес жертве кровоподтек в области правого надплечья, не причинивший вреда здоровью.

Приговором суда агрессору назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей - с автохама взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 тыс. руб.