"300 отправлений таким образом было украдено": глава "Почты России" о найденной в Чертаново свалке из вскрытых посылок

Житель столичного района Чертаново-Центральное обнаружил свалку из нескольких десятков вскрытых посылок неподалеку от отделения "Почты России". Это оказались пустые упаковки из-под китайских и сингапурских смартфонов. Генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов прокомментировал инцидент на сегодняшней пресс-конференции: по его словам, предприятие борется и будет бороться с воровством, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вначале подумал, кто ж так много заказывает, а по факту, это посылки в разные регионы, в основном, мобильники. Естественно, все это вскрыто и стырено. Пробил пару трэков - вышло с таможни Внуково, в 20-х числах февраля", - написал автор поста. По его словам, упаковок на свалке было больше сотни.

Один интернет-пользователь узнал на фото свою посылку. "Пробил трек, на последнем фото моя посылка. Внутри был смартфон за 88.86$", - сказано в комментарии под постом.

Официальный представитель "Почты России" Дмитрий Маркин написал, что "по данной ситуации проводится служебная проверка".

Предприятие борется и будет бороться с воровством сотрудников, заверил генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов.

"К сожалению, такого рода эпизоды в деятельности "Почты России" происходят. С каждым таким эпизодом мы отдельно очень скрупулезно и предметно будем разбираться и разбираемся в настоящий момент. 300 отправлений таким образом было украдено. Это воровство. С воровством на предприятии мы боремся и будем бороться. Новый формат службы безопасности, который мы организовали, позволит нам минимизировать такого рода инциденты. Я не могу гарантировать, что мы сведем в ноль такого рода преступления, но наша задача – не оставлять их безнаказанными. С учетом объемов в 365 млн отправлений в год и 1 млн отправлений в сутки такого рода сюжеты, к сожалению, появляются. Мы будем с этим бороться", - сообщил Николай Подгузов и добавил, что на предприятии принята программа борьбы с воровством.

"Мы ее внедрим и добьемся результатов", - пообещал глава "Почты России".