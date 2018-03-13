Зауральскую казну планируют увеличить за счет собственных доходов

Правительство Курганской области приняло проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2018 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Планируется, что расходы и доходы казны увеличатся на 1,5 млрд рублей - их хотят увеличить за счет собственных доходов. С учетом этого доходы за 2018 год составят 39 млрд 53,8 млн рублей, расходы - 41 млрд 509,1 млн рублей.

По словам начальника финансового управления региона Елены Лукашук, средства пойдут на увеличение зарплаты бюджетников и на увеличение в 2018 году минимального размера оплаты труда.