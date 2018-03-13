Лавров: Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля"

Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Министр добавил, что Россия потребовала от Британии доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, но Лондон отказал, передает РИА Новости.

"Также мы потребовали в той же ноте предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", - сказал Лавров журналистам.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.