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13.03.2018 13:24 Мск (15:24 Екб)
политика | В России
Лавров: Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля"
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Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь.
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Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прежде чем ставить ультиматумы - отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Министр добавил, что Россия потребовала от Британии доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, но Лондон отказал, передает РИА Новости.

"Также мы потребовали в той же ноте предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", - сказал Лавров журналистам.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй предъявила ультиматум России: она заявила, что у российских властей есть сутки, чтобы представить развернутые и убедительные объяснения по поводу отравления осужденного за госизмену бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Мэй отметила, что если объяснений не последует, то Лондон расценит произошедшее как военную агрессию против Соединенного Королевства.



Развитие сюжета: Ранее 13.03.2018 14:08 Мск
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13.03.2018 13:24 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:24 Екб


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Лавров: Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля"
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