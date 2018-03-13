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"Второй честный гаишник" представит главе югорского управления СКР доказательства невнимания к докладам о коррупции в ГИБДД
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ГИБДД Сургут Сергей Иванов (2018) | Фото: youtube.com, Сергей Иванов

Продолжается проверка обращения "второго честного гаишника" Югры Сергея Иванова к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором сургутянин жалуется на давление из-за докладов о царящей в инспекции коррупции. Вскоре Иванов встретится с главой окружного управления Следственного комитета, где сможет привести доказательства своих слов, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Порадовала моментальная реакция Бастрыкина, он направил в Югру своего представителя. Я с ним встретился. В рамках проверки моих доводов я отдал на экспертизу образцы своего почерка, это же сделал замначальника городской инспекции Евгений Духовников. Ждем результата. 21 марта будет встреча с руководителем окружного управления СКР Анваром Ахмедзяновым. На ней я могу предоставить доказательства своих слов", - рассказал Накануне.RU Иванов.

При этом Иванов уверен, что речи о попытке имитировать работу со стороны СКР не идет. Также он заявил о наличии доказательств того, что дело против него сфабриковано.

"У меня есть аудиозапись, доказывающая, что потерпевшему по моему делу предложили 150 тыс. руб. за показания против меня. Сотрудник центрального аппарата СКР сказал все материалы отдавать только ему, проверка будет проводиться в Москве", - уточнил Иванов.

Напомним, Иванов публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению инспектора, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винит замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. При этом жалобы Иванова в окружное управление СКР якобы не дали никаких результатов. На федеральном уровне проверку инициировал Бастрыкин. Его окружные коллеги также начали изучать информацию, изложенную в обращении.

Другие новости по темам: "Второй, честный, гаишник", представит, главе, югорского, управления, СКР, доказательства, невнимания, к, докладам, о, коррупции, в, ГИБДД
13.03.2018 13:24 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
15:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.02.2018 11:52 Мск
В Югре раскрыли подробности "уголовки" "второго честного гаишника", пожаловавшегося Бастрыкину на коррупцию в ГИБДД

Ранее 28.02.2018 08:11 Мск
Второй честный гаишник? Бастрыкин проверит обращение о коррупции в ГИБДД Сургута








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"Второй честный гаишник" представит главе югорского управления СКР доказательства невнимания к докладам о коррупции в ГИБДД
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